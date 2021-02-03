Hatay'da rus ruleti dehşeti! Kanlar içinde kaldı

HATAY’ın Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla oturduğu evde kendisine ait silahla rus ruleti oynadığı iddia edilen kişi, silahın ateşlenmesiyle ağır yaralandı.

Abone ol

Hatay'da Yeni Mahalle'de bulunan bir evde meydana gelen korkunç olayda Ü.C., arkadaşının evinde otururken silahı çıkardı. İddiaya göre silahı eline alan ve içerisinde tek kurşun bulunan silahın tetiğine bastı.



Beyin kısmından giren kurşunun beynin diğer tarafından çıkması sonucu ağır yaralanan Ü. C. ambulansla kaldırıldığı özel hastanede ameliyata alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.