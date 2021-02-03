Altında düşüş devam ediyor! Gram 426, çeyrek 696 TL

Altında bir dönem görülen rekor fiyatların ardından bugünlerde düşüşü sürüyor. Altının gram fiyatı; 426 TL, çeyrek fiyatı ise 696 TL’den işlem görüyor.

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Altın, etkilenmiş geçtiğimiz sene belirli dönemlerde rekor fiyatlara ulaşarak 500 TL'nin üzerine çıkmıştı. Bu yükseliş yerini düşüşe bırakırken geçtiğimiz gün sarı metal uzun süredir yaşadığı en düşük fiyatlardan işlem gördü.

Peki, 3 Şubat 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Gram altının fiyatı bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre 426 TL olarak işlem görüyor.

Altın fiyatları güncel rakamlar...

22 ayar bilezik / ALIŞ: 384,27 - SATIŞ: 413,13

Ata altın / alış: 2.835,00 - satış: 2.873,00

Cumhuriyet altını/ alış: 2.818,00 - satış: 2.861,00

Tam altın / alış: 2.720,11 - satış: 2.773,99

Yarım altın / alış: 1.384,00 - satış: 1.406,00