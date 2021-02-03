Ali Akman kadro dışı kaldı Ayhan Akman canlı yayında patladı

Bursaspor Yönetim Kurulu, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 4 yıllık anlaşma imzalayan Ali Akman'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

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Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Bursaspor'un 18 yaşındaki genç oyuncusu Ali Akman tercihini Avrupa'dan yana kullandı. Genç yıldız Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı. Bursaspor taraftarı bu imza sonrası Ali Akman'a büyük tepki göstermiş ve kadro dışı bırakılmasını istemişti.

Kadro dışı bırakıldı

Bursaspor Yönetim Kurulu, Ali Akman'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

''Sezon başı teklif geldi kabul edilmedi''

Ali Akman'ın amcası Ayhan Akman, TRT Spor'da Ali Akman'ın kadro dışı kaldığı haberleri geldiği esnada bir açıklama yaptı; ''Ali, para kazandırmak isterdi takımına. Sezon başı teklif geldi kabul edilmedi. Goller attı. Bursaspor'a hizmet etti. Ne yaptı da kadro dışı? Sezon sonu serbest. Bu çocuğun da hayalleri var.''





