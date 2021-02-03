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Balıkesir'de korkunç olay! Başına poşet geçirilmiş ve boğazı kesik halde bulundu

İhlas Haber Ajansı

BALIKESİR'de İran uyruklu 31 yaşındaki kadın, başına poşet geçirilmiş ve boğazı kesik halde evinde bulundu.

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Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi, İşletmeciler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, işten eve dönen R.B. evine girdiği anda eşi Samira Rashidian'ı (31), kafasına poşet geçirilmiş ve boğazı kesik halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ve polis tarafından yapılan müdahalede İran Uyruklu Samira Rashidian'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptığı incelemede ayrıca, doğalgazın açık bırakıldığını da tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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