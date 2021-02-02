Gerçeğini aratmıyor! Konya'dan ünü yurt dışına yayıldı ayda 750 tane yapıyor
KONYA'da yaşayan 34 yaşındaki Abdurrahman Başaran'ın yaptıkları büyük beğeni kazandı. Başaran'ın ünü yurtdışına da yayıldı.
Konya'da plastik enjeksiyon üzerine üretim yapan firma, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın uçağı başta olmak üzere, Türk semalarının savunucuları olan jet uçakların maketini üretiyor.
Firmanın sahibi kimya mühendisi Abdurrahman Başaran, 2012'de Konya'da konuşlu Türk Yıldızları gösteri ekibinin maket uçak ihtiyacı olduğunu, ekibin birçok firmayla görüştüğünü ancak kaliteli bir tasarım yaptıramadığını öğrendi.
Türkiye'nin en önemli akrobasi timinin isteğine kayıtsız kalamayan 34 yaşındaki Başaran, yurt dışından temin edilen maket uçaklar yerine, daha kalitelilerinin üretimini yapmak için kolları sıvadı.
Başaran, Türk Yıldızları'nın kullandığı gerçek F-5 savaş uçağını santim santim ölçüp, 1/48 oranında küçülterek ilk üretimi tamamladı. Ardından oluşturduğu ekiple uçağın aslına uygun boya ve tasarım yapan başaran, Türk Yıldızları ekibinden tam not aldı.