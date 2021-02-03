Fenerbahçe-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu

Merkez Hakem Kurulu, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için hakem Cüneyt Çakır'ı hazırladı.

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Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde hakem konusunda ibre yüzde 90 Cüneyt Çakır’ı gösteriyor. Alternatifi ise, geçen hafta Beşiktaş- Trabzonspor maçındaki başarılı performansı ile Halil Umut Meler oldu.

Hafta içi maçlara Çakır ’ı vermeyerek riske etmeyen MHK, deneyimli hakemi dün oynanan Ç.Rizespor- Kasımpaşaspor mücadelesinde VAR odasında bekletti. Test sonuçları pozitif çıkan ve bir süredir karantinada olan Bahattin Duran ise, derbi öncesi, bugünkü Sivasspor- B.B. Erzurumspor karşılaşmasında Fırat Aydınus’un kıdemli yardımcısı oldu. Meler de 23. haftayı dinlenerek geçirdi.

Olumsuzluk olmazsa Çakır

MHK, çok büyük bir olumsuzluk (Kovid vb.) yaşanmaz ise, Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin hakem üçlüsü olarak Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun isimlerini açıklayacak.

Maçın VAR odasında da, biri FIFA kokartlı (VAR), ikisi yardımcı (AVAR) üç hakem görev yapacak. Öte yandan TFF de, “yüksek derecede riskli” sınıfına giren Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasına deneyimli 4 temsilci atayacak. Temsilcilerden üçü saha içi ve soyunma odası koridorlarında gözlem yapacak.