Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu istifa çağrılarına net cevap verdi! Kriz 6 ay sürecek

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, istifa çağrılarının ardından net konuştu: "Asla istifayı düşünmüyorum. Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak." dedi.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayların ardından öğrenciler, akademisyenler ve muhalefet cephesinden Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'ya üst üste istifa çağrıları yapılıyor. Melih Bulu bu çağrılara Habertürk yazarı Nagehan Alçı aracılığıyla cevap verdi. İstifa etmeyeceğini belirten Melih Bulu, krizin 6 ay sürmesini bekleyerek rektörlüğe başladığını söyledi.

Bulu: Ben LGBT haklarını savunan biriyim

Protestoların hedefindeki rektör Melih Bulu'nun ilk günlerde diyaloğa çok açık bir profil çizdiğini belirten Nagehan Alçı, Bulu'nun "Burada LGBT kimliği hedef alınıyor gibi bir yaklaşım yok, Boğaziçi kurumsal olarak her kimliğe saygılıdır. Benim LGBT bireylere yönelik asla bir tepkim söz konusu değil. Ben de LGBT bireylerin haklarını ve özgürlüklerini savunan bir insanım" dediğini aktardı.

İstifa etmeyi asla düşünmüyorum

Rektör Melih Bulu, istifa edip etmeyeceği sorusuna cevap verip bundan sonraki planınını açıkladı: "Asla istifayı düşünmüyorum. Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak..."

6 ay böyle bir krizle geçer mi?

Nagehan Alçı, "Peki ama bitme emaresi var gibi görünmüyor. Üstelik 6 ay çok uzun bir süre, böyle karmakarışık bir 6 ay geçer mi?" sorusunu yöneltince… "Elbette böyle sert geçecek bir 6 ay değil. Tansiyon düşecek ancak 6 ay içinde kriz tamamen biter" yanıtını verdi.

Devletin sert müdahalesi ülkede birlik ve kardeşlik havasını ciddi zedeliyor, milletleşmeye değil kabileleşmeye hizmet ediyor.