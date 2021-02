Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a çağrı: Böyle şampiyon olamazsın

Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yendi ama oynanan kötü futbol Rıdvan Dilmen'i kızdırdı. Rıdvan Dilmen, Erol Bulut'u eleştirdi ve şampiyonluğun reçetesini verdi.

Süper Lig’in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe, Antakya Atatürk Stadında karşılaştı. Mesut Özil Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıkarken, kaleci Altay Bayındır'ın kalesinde devleştiği maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Hatay'da 2-1 kazanarak döndüğü kritik virajı NTV'deki "%100 Futbol" programında yorumladı.

''Dost acı söyler''

Fenerbahçe'nin 4 forvetle oynamaya devam ederse şampiyon olamayacağını iddia eden Dilmen, "Fenerbahçe'nin mutlak suretle alan daraltması lazım. Fenerbahçe'nin kadrosu 4-3-1-2 olsun çok gol atar. Bunlara kafa yorması lazım. Dost acı söyler, aynı anda Samatta, Thiam, Valencia, Osayi oynarsan şampiyon olamazsın. Yayıncı kuruluştan bir ricam var; tekrarları seyrederken pozisyonları kaçırıyoruz. N'olur tekrarları biraz bekletin." dedi.

''Erol Hoca sayesinde oturdu''

Fenerbahçe'nin çok sert maçlar dışında 4-3-2-1 oynaması gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "İrfan Can düzeldiği, Mesut toparladığı zaman neler olacak göreceğiz. Fenerbahçe takımı, uzun yıllardır liderliğe oturmuyordu, Erol Hoca sayesinde oturdu. Mert Hakan, yanında Ozan... Öylesine oyun formatları geliştirmeli ki bazen maç maç değiştirmeli taktik anlayışını. Antrenörler için oynatmak, bekletmek çok kolay değil." ifadelerini kullandı.

''Fenerbahçe, tek kale oynayan Hatay'a karşı 4 forvet oynamaz''

Dilmen'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Altay 2, Hatayspor 1. Maçın özeti bu. Kazanan haklıdır, Erol Hoca'yı kutlamak lazım. Kaybeden de haklıdır, Ömer Hoca'yı tebrik ederim. Hatayspor bir Pele bulmuş, her yerden gol atıyor. Bize her hafta çok farklı şeyler sunuyor. Fenerbahçe, 20 küsür transfer yaptı. Kulübede bir tane orta saha kalmamış. Fenerbahçe, taktiksel anlamda mevcut kadrosu ne olursa olsun, kaybetmek için her şeyi yaptı. Fenerbahçe, tek kale oynayan Hatay'a karşı 4 forvet oynamaz.

''Mecburiyet hocam, anlarım ama yaratmalısın''

Elinde mevcut orta saha yoksa, Novak - Caner kanadı yapabilirdi Erol Hoca. Oyuna kim girdi? Ferdi ve Cisse. Mecburiyet hocam, anlarım ama yaratmalısın. Benle Aykut dışında herkes girdi oyuna. İlk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle giden maç, ikinci yarıda Altay - Hatay arasında geçti. 1.97'lik kaleci, tarihe geçecek bir maç oynadı. Kıvrılıyor falan. Her zaman da bu kadar iyi oynayamayabilir. Öyle bir oynadı ki dünyada o topu çıkaracak kaleci yok ama biz utanmasak bu gol yenir mi diyeceğiz.

''Gustavo grip olmasın diye uğraşacak''

Hatay yeni çıktı, Fenerbahçe büyük takımlardan desen yabancı birine, "Hadi canım sen de" der. Hatay, mezeleriyle meşhurdur ama oynadığı topla da gündeme geldi. Bir takım bu kadar tek kale, bir takım bu kadar mahkum oynayabilir. Fenerbahçe'nin yapacağı şey, Gustavo grip olmasın diye uğraşacak. Gece üstünü falan örtecekler. Çıktı neler oldu... Ozan ve Mert Hakan, aldıkları topların çoğunu rakibe verdiler.

''Gustavo'nun dizinde bir ödem varmış''

Öyle pis top kesti ki Ferdi, o adam dokunmasa arkadaki dokunacak gol olacak. O gol oh dedirtti ama Fener sana oh dedirtmez. Yer golü, 5 dakika ıstırap çektirir. Çok kritik 2 haftayı 6 puanla geçti Fenerbahçe. Gustavo'nun dizinde bir ödem varmış, hafta sonu oynar diyorlar. Emre Belözoğlu ile görüştüm, çok ciddi bir durum yok dedi.

''Fenerbahçe'de bir takım sakatlıklar olacak''

Ne gerek var İrfan Can'a derken, varmış. Pelkas sakatlandı, Mesut hazır değil, Fenerbahçe'de bir takım sakatlıklar olacak. Üç büyüklerde olağanüstü oyunlar oynanmadan acayip bir yarış var. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllar haricinde bu kadar puan aldığını hatırlamıyorum. Maçı izlemeyenler için şahane sonuç, izleyenler için düşündürücü oyun. Maç kurtaran kalecilerden bir tanesi Altay. Rüştü çok iyi kaleciydi. Yüzlerce maç oynadı, en iyi maçı hangisidir? Trabzonspor maçıdır. Trabzon'da oynanan maçtır. Rüştü, Altay'ın 2 katı kurtarmıştı.

''Şenol Hoca için önemli bir avantaj''

Teknolojiyle oyuncuların eğitimi de gelişti. Altay, 13-14 yaşından itibaren yetişmeye çalışmış. Uğurcan, Altay gibi kaleciler, Şenol Hoca için önemli bir avantaj. İlk yarıda dönüşlerde biraz problem yaşadı Szalai. Serdar Aziz, Boupendza ile daha çok oynadı. Bir kez onun yanında değildi, gol oldu. Belki Serdar olsa döndürmezdi. Samuel, 'Rodrigues'gillerden. Rodrigues hızlıydı ama Samuel daha kuvvetli. Bu adam biraz daha gol dışı. Penaltı yaptırır, sıfıra inebilir...

''Ozan toparlarsa Fenerbahçe rahatlar''

İyi bir Sosa diye diye sezon bitti vallahi. Bu ocak ayı için çok güzeldi ortam. Hoş Hatay, Orta Anadolu'ya göre daha ılıktır ama futbol oynamaya çok elverişli bir zemin, ender bulunuyor. Hatay güçlü ve hücumu seven, ofansif bir takım. Osayi'nin ısrarcı bir sıfıra inme özelliği var. Birkaç kez sallandı Mesut Çaytemel'in karşısında ve sonra girdi. O topu isabetli kullanmak da zordur aslında. Fenerbahçe için muhakkak Ozan Tufan toparlanmalı. 6-7 top kaybı yaptı. Bir tanesinde Gustavo'yu götürüyordu. Ozan toparlarsa Fenerbahçe rahatlar.

''Eğer döndürürse Szalai'yi çabuk geçiyor''

Aklımda soru işaretleri vardı Szalai'yle ilgili. Avantaja oynatmasa hakem Szalai'ye kart. Eğer döndürürse Szalai'yi çabuk geçiyor. Oyunculara yakın oynamaya başlayıp hafif açılınca dönüşleri ağır. Tüm oyuncuları izlemesi lazım ligde. Döndürmemeye çalışması lazım. O yüzden ilk yarıda soru işareti kaldı. Valencia ve Thiam'ın performansları benzer. Thiam, daha çok ceza sahası çevresinde dolaşıyor."