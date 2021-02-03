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İzmir'de genç kızın çığlığını duyan koştu! Yaşlı adam cinsel organını...

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de 21 yaşında B.A. adlı genç kız, durakta beklediği sırada 61 yaşındaki Ü.T. cinsel organını gösterdi. Vatandaşlar tarafından yakalanan B.A.'nın cinsel istismar suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 20.30 sıralarından Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, cinsel taciz suçundan 3, hayasızca hareketler suçundan 2, tehdit ve çocuk istismarı suçlarından birer sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıkan Ü.T., durakta bekleyen B.A.'ya (21) cinsel organını gösterdi. Genç kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalışan Ü.T., vatandaşlar tarafından yakalandı. Polis ekiplerine teslim edilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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