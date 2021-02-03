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Jeff Bezos çalışanlarına mail atınca ortaya çıktı: Odaklanmak zorlaşıyor

Demirören Haber Ajansı

186 milyar dolarlık servete ulaşarak dünyanın en zengin insanı olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos bu yıl görevinden ayrılacağı ortaya çıktı.

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ABD’li teknoloji firması Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, yılın üçüncü çeyreğinde görevini bırakacağını ve şirkette bulut bilişim işlerini yürüten Andy Jassy'ye devredeceğini açıkladı. Bezos’un çalışanlarına mail yoluyla duyurduğu kararında Amazon'da geliştirilmekte olan yeni ürünlere ve girişimlere odaklanmayı planladığını söyledi. Bezos şu ifadeleri kullandı:  "Amazon'un CEO'su olmak derin bir sorumluluk ve bu yorucu. Böyle bir sorumluluğunuz olduğunda, başka bir şeye odaklanmak zorlaşıyor." 

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