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Kocaeli'de salgını fırsata çevirdi! Kömürlükte yapıp para kazanıyor

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de koronavirüs salgınında sokağa çıkmayan 57 yaşındaki Namık Kemal Yıldırım, evinin kömürlüğünde yapmaya başladığı ahşap oyuncaklardan gelir elde etmeye başladı.

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Nenehatun Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde oturan Namık Kemal Yıldırım, pandemi sürecinde eşi Besti Yıldırım'ın ısrarları üzerine kendini eve kapattı. Kendini koronavirüsten koruyan Namık Kemal Yıldırım bu süreçte internette gördüğü ahşap oyuncaklara merak sardı. Kömürlükte kendisine küçük bir atölye kuran Yıldırım, daha önce hiç tecrübesi olmamasına rağmen yaptığı denemelerin ardından ahşap oyuncaklar yaptı. Yıldırım ahşaptan yaptığı kağnı arabası, ev, kamyon, el arabası, beşik gibi oyuncakları çevresindekilerin beğenmesi üzerine satmaya başladı.

Namık Kemal Yıldırım, pandemi sürecinde oyuncak yapmaya başladığını belirterek, "Pandemi sürecini evde geçiriyorum. İnternetten oyuncakları görünce merak saldım. Evimin altındaki kömürlükte kendime küçük bir atölye yaptım. Küçük oyuncaklar yapmaya başladıktan sonra hoşuma gitti. Eşe dosta da vermeye başladıktan sonra ek gelir getirmesi amacıyla internete de koydum. Bisiklet gibi farklı oyuncaklar da isteyen oluyor, onları da yapıyorum. Pandemi sürecini evde geçirirken böylelikle güzel bir iş de edinmiş oldum" dedi.

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