HDP'li Ayhan Bilgen'den 'yeni anayasa'ya tam destek! 'Tüm partilerin 40 yıllık borcu'

Yeni parti kuracağı belirtilen eski Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına tam destek verdi. Bilgen, "Yeni Anayasa tüm siyasi partilerin topluma 40 yıllık borcudur" dedi.

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Kars'ın eski belediye başkanı Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni anayasa yapılması çağrısına tam destek verdi. Bilgen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Anayasa tartışma süreci bile Türkiye için değerlidir" dedi. İşte Bilgen'in o paylaşımları...

Partilerin topluma 40 yıllık borcu

- Yeni Anayasa tüm siyasi partilerin topluma 40 yıllık borcudur. Toplum sözleşmesi gelecek inşaasının alt yapısıdır. Geçmiş kavgalara değil, yeni bir gelecek kurmak için ileriye bakmalıyız.

Sistem tartışmalarına kurban etmeyin!

- Sistem tartışmaları ve parti hesaplarına kurban edilmeyecek, hak temelli ve denge denetleme gibi evrensel değerlere odaklı bir Anayasa toplumsal ihtiyaçtır. Hukuk iyileştirilmeden ekonomi geliştirilemez.

Mevla ve Şems hikayesiyle mesaj verdi

- Mevlana, Şems’in geldiğini müjdeleyen kişiye hırkasını hediye ettiğinde yalan olabilir diye uyardıklarında, “Ben yalanına hırkamı veriyorum, gerçeğine başımı veririm” demişti. Anayasa tartışma süreci bile Türkiye için değerlidir.