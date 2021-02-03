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Konya'da bariyerlere saplanan otomobilde Prof. Dr. Kadir Okhan Akın öldü kızı yaralandı

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da kontrolden çıkıp savrulan otomobile demir bariyer ok gibi saplandı. Kazada otomobil sürücüsü Ankara'da özel bir hastanede görevli Prof. Dr. Kadir Okhan Akın (52) yaşamını yitirdi, kızı Yelin Su Akın yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Konya- Ankara karayolu Altınekin kavşağı yakınında meydana geldi. Kadir Okhan Akın yönetimindeki  06 ZCP 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Otomobilin çarptığı bariyer, ok gibi aracın içerisinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Akın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan kızı Yelin Su Akın ise ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

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