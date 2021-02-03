Ozan Kabak, Liverpool formasını giydi

Schalke 04'de forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'a imzayı attı.

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Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra A takıma yükselen ve sonrasında önce Stuttgart, ardından da Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak, Liverpool'a imzayı attı. 20 yaşındaki milli stoper, sezon sonuna kadar Liverpool ile sözleşme imzaladı.

Ozan Kabak, İngiliz ekibinde 19 numaralı formayı giyecek. Van Dijk ve Matip sakat olması nedeniyle Ozan'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın çok büyük bir yetenek olduğunu ve birlikte çalışmak için sabırsızlandığını söyledi.