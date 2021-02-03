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Enflasyon sepeti de güncellendi! TÜİK verileri

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre; enflasyon sepetinde gıdanın ağırlığı artarken, alkollü içecekler, giyim ve lokanta gibi maddelerin ağırlıkları azaltıldı.

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Ocak ayı enflasyon verileriyle birlikte enflasyon sepetinde yer alan madde ağırlıklarına ilişkin güncellemeler de belli oldu. Gıdanın ağırlığı artırıldı, alkollü içecekler, lokanta, giyim gibi maddelerin ağırlıkları azaltıldı.

2020'de sepette yüzde 22.77 olan gıdanın ağırlığı yüzde 25.94'e yükseltildi. Gıdadan sonra en büyük kalem olan ulaştırmanın ağırlığı ise yüzde 15.62'den yüzde 15.49'a düştü.

Konutun ağırlığı ise yüzde 14.34'ten yüzde 15.36'ya yükseldi. Gıda ve konut ile birlikte ev eşyası, haberleşme ve sağlık gruplarının da enflasyon sepetinde ağırlıkları arttı.

Aşağı yönlü en sert revizyon ise lokanta ve oteller grubunda oldu. Enflasyon sepeti içerisinde lokanta ve oteller grubunun ağırlığı yüzde 8.67'den yüzde 5.91'e düştü.

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