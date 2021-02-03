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YKS 2021 başvurusu ne zaman başlıyor başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvurusu 4 Şubat Perşembe günü başlıyor. Eğitimlerine iyi bir üniversitede devam etmek isteyen öğrencilerin katılacağı YKS için tarih geçtiğimiz günlerde ÖSYM sınav takvimi ile belli olmuştu.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM'nin AİS ekranından gerçekleştirilebilecek olan başvurular hakkında detaylar yayınlanacak olan başvuru kılavuzu ile belli olacak.

YKS başvuruları ne zaman: 

Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.

YKS ne zaman yapılacak: 

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

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