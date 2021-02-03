BIST 1.520
DOLAR 7,16
EURO 8,61
ALTIN 422,19
HABER /  GÜNCEL

2020 yılında 258 kalıcı eser ve 14 bin briket ev

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2020 yılında Asya, Afrika ve Ortadoğu’da 15 ayrı ülke ve bölgede 258 kalıcı eser ve 14 bin briket ev yapımını tamamladı.

Abone ol

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının yanında imza attığı kalıcı eserlerle mazlum ve mağdurlara umut olmaya devam ediyor. İHH, çeşitli ülkelerde hayatlarını zor şartlar altında devam ettirmeye çalışan insanlar için kalıcı vakıf eserleri inşa ediyor. Bölge insanlarının ihtiyaçları için yapılacak eserleri belirleyen İHH, ülke şartlarına göre projeleri geliştiriyor ve inşa edilmesi adına hayırseverlerin destekleriyle çalışmalar başlatıyor.

Hayırseverler, sadaka-i cariye hükmündeki bu eserleri tek başına inşa edebildiği gibi aile, arkadaş grubu, iş arkadaşları veya akrabalarla da bir araya gelerek hayata geçirilebiliyor.

Bu kapsamda İHH; 3 adet sağlık ocağı, 12 okul, 12 kültür merkezi, 1 eğitim merkezi, 21 camii, 16 kuran kursu, 190 adet barınak ev, 3 yetimhane ve 14 bin briket evin yapımı tamamlayıp bölge halkının hizmetine sundu.

Kalıcı eserler Asya, Afrika ve Ortadoğu’da

2020 Yılında yapımı tamamlanan kalıcı eserler; Benin, Mali, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Sudan, Somali, Suriye, Tunus, Azerbaycan, Uganda, Pakistan, Sri Lanka, Nepal ve Tayland (Patani) ülkelerinde hizmete açıldı.

Suriye’de 14 bin Briket ev

İç savaşın 10. Yılını geride bırakan Suriye halkı için “Mazluma çatı ol” kampanyası başlatan İHH İnsani Yardım Vakfı, 2020 yılında 14 bin adet briket evin yapımını tamamlayıp ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Suriye'de savaşın başladığı andan itibaren gıda, sağlık, barınma, okul gibi birçok alanda çalışmalar yürüten İHH, hayata geçirdiği betonarme ve briket ev projeleriyle geçen yıl binlerce aile, çadırlardan kurtarılarak sıcak yuvaya kavuşma imkanı buldu. Bölgede yeni briket inşa çalışması devam ediyor.

Projeler devam ediyor

Dünyanın dört bir yanındaki 123 ülkede faaliyet yürüten İHH, bağışçıların destekleriyle 2021 yılında farklı ülkelerde 202 kalıcı eser ve binlerce briket evin yapımına devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolmuştu! İş güvenliği uzmanı 8 gün sonra bulundu
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Trabzonspor'un efsane isimleri takmıştı; kasket moda oldu
YKS 2021 başvurusu ne zaman başlıyor başvuru ücreti ne kadar?
Borussia Dortmund uzatmada turladı
Bilim Kurulu Üyesi Kenan Midilli: Üçüncü dalga riski var, kısıtlamaların gevşetilmesi için erken
Hulusi Akar'dan 'Almanya ile silah alışverişi' açıklaması: Çok sıkı iş birliğimiz var
Jeofizik uzmanı Semih Oybak Kayseri'de 6 büyüklüğünde deprem riski olduğunu söyledi
Siirt'te lastik patlayınca otomobil kontrolden çıktı takla attı! Yaralılar var
Eski Almanya Başbakanı Schröder: Türkiye, Doğu Akdeniz'de hakim güç
Yorumlar