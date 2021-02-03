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Antalya Valiliği duyurdu! Bugünden itibaren 15 gün süreyle yasaklandı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA genelinde bugünden başlamak üzere 15 gün süreyle yürüyüş, oturma eylemleri, kongreler ve benzeri faaliyetler yasaklandı.

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Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yasakların katılım sayısı ve maske - mesafe - temizlik kurallarına bakılmaksızın uygulanacağı belirtildi. Açıklamada "Yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, imza kampanyası, zincir ve benzeri materyaller kullanılarak insanların bağlanması/kilitlenmesi, çelenk koyma, sticker yapıştırma, broşür dağıtma, afiş/pankart asma, protesto gösterileri gibi tüm eylem/etkinliklerin; kamu kurumlarının resmi bayram, önemli günler kapsamındaki kısıtlı katılımla düzenlenen etkinlikleri, siyasi parti, dernek ve vakıfların icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri kapsamında kongre ve genel kurulları ile ekonomik çıkar elde etmek amacıyla düzenlenecek ticari faaliyetler haricinde yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda 03.02.2021 tarihinden geçerli olmak üzere (15) On Beş gün süreyle yasaklanmıştır." denildi. 

Açıklamada ayrıca düzenlenmek istenen basın açıklamalarının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uygun olarak dernek, vakıf, siyasi parti, sendika, meslek kuruluşu gibi sivil toplum örgütlerinin kendi binalarında, basın açıklaması düzenlenecek yerin büyüklüğü göz önüne alınarak kişiler arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılacak şekilde gerçekleştirilmesinin uygun görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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