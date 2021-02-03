Elazığ'da duyanlar şaşırdı! 'Sen yapamazsın' dedi ama şimdi paraya para demiyor

Doğan, 7 aydır faal bir şekilde toplayıcılardan aldığı plastikleri işleyip ham madde haline getirip başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere birçok plastik fabrikasına gönderiyor. Ev hanımı iken tesis sahibi ve kendi işinin patronu olan Doğan, azmi ve başarısı ile dikkat çekiyor.