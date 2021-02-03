Elazığ'da duyanlar şaşırdı! 'Sen yapamazsın' dedi ama şimdi paraya para demiyor
ELAZIĞ'da çevresindekilerin 'sen bu işi yapamazsın' dediği 3 çocuk annesi Birsel Doğan kurduğu tesisle kendi işinin patronu oldu.
Plastiklerin doğaya verdiği zararı gören ev hanımı 3 çocuk annesi Birsel Doğan (40), hem bu alanda mücadele etmek hem de bir iş sahibi olmak için harekete geçti. Plastik geri dönüşüm tesisi kurmaya karar veren Doğan, KOSGEB Elazığ İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.
Kadın girişimciliği belgesi alan Doğan, devletten aldığı 100 bin liralık hibe ile Küçük Sanayi Sitesi'nde plastik geri dönüşüm tesisi açtı. Doğan, eşi, oğlu ve yanına aldığı bir çalışan ile üretime geçti.
Doğan, 7 aydır faal bir şekilde toplayıcılardan aldığı plastikleri işleyip ham madde haline getirip başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere birçok plastik fabrikasına gönderiyor. Ev hanımı iken tesis sahibi ve kendi işinin patronu olan Doğan, azmi ve başarısı ile dikkat çekiyor.
Daha önce ev hanımı olduğunu belirten Birsel Doğan, “Sonra bir iş düşündüm. Araştırdım ve KOSGEB’in kadınlara yönelik bir desteği olduğunu öğrendim. KOSGEB’e başvurup kadın girişimciliği belgesi aldım." dedi.