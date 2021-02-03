BIST 1.520
DOLAR 7,16
EURO 8,61
ALTIN 422,19
HABER /  SPOR

Transfer dönemine Mesut Özil damga vurdu

Yazılı basın, televizyon kanalları ve online haber siteleri özelinde 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen medya araştırmasına göre, ara transfer dönemine damga vuran isim Mesut Özil oldu. Özil hakkında medyaya 28 bin 442 haber yansıdı.

Abone ol

Pandeminin gölgesinde devam eden Süper Lig’de ara transfer dönemi sona erdi. Transfer döneminde başta dört büyük kulüp olmak üzere, kıyasıya bir rekabet yaşanırken, en fazla transfer yapan Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Antalyaspor ise transfer yasağı nedeniyle oyuncu alamadı.

Medya takip kurumu Ajans Press, Süper Lig’de yer alan kulüplerin, ara transfer dönemindeki, medya karnesini inceledi. 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında, yazılı basın, televizyon kanalları ve online haber siteleri özelinde gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, ara transfer dönemine damga vuran isim Mesut Özil oldu. Özil hakkında medyaya 28 bin 442 haber yansıdı.

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray’ın talip olduğu ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan İrfan Can Kahveci 14 bin 569 habere konu olurken, Galatasaray’a geri dönüş yapan Henry Onyekuru ise 8 bin 399 haberle adından söz ettirdi.

Trabzonspor’un Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas 5 bin 93 haber, Fenerbahçe’ye transfer olan Attila Szalai 4 bin 978 haber, Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna kattığı Cenk Tosun ise 4 bin 223 haberle transfer döneminde medyanın en çok konuştuğu oyuncular arasında yer aldı.

Transfer döneminde futbolcular ve takımlar dışında en çok konuşulan diğer başlık ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen harcama limitleri oldu. Harcama limiti tartışmaları ile alakalı medyaya  2 bin 816 haber yansıdığı görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
2020 yılında 258 kalıcı eser ve 14 bin briket ev
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolmuştu! İş güvenliği uzmanı 8 gün sonra bulundu
Prof. Dr. Necmi İlhan, öğretmenler için Kovid-19 aşısı hazırlıklarını anlattı
YKS 2021 başvurusu ne zaman başlıyor başvuru ücreti ne kadar?
Son dakika DAEŞ'in üst düzey ismi Sakarya'da yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Kenan Midilli: Üçüncü dalga riski var, kısıtlamaların gevşetilmesi için erken
Hulusi Akar'dan 'Almanya ile silah alışverişi' açıklaması: Çok sıkı iş birliğimiz var
Jeofizik uzmanı Semih Oybak Kayseri'de 6 büyüklüğünde deprem riski olduğunu söyledi
Siirt'te lastik patlayınca otomobil kontrolden çıktı takla attı! Yaralılar var
Yorumlar