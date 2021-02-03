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AYM'nin Enis Berberoğlu hakkındaki ihlal kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için verdiği 2. ihlal kararının gerekçesini açıkladı. Kararın gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlandı

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Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Enis Berberoğlu için verdiği 2. ihlal kararının gerekçesini açıkladı. Mahkemenin kararını duyuran Barış Yarkadaş, ilginç bir noktaya dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun başvurusunu 2. kez değerlendirdi ve 2. kez ihlal kararı verdi. Önceki kararı yerel mahkeme tarafından uygulanmayan AYM, başvuru üzerine kararını yineledi. Gerekçesini de gece saat 03.05’te açıkladı.

Ne olmuştu?
CHP’li Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerinin Can Dündar’a verdiği iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından yargılanan, ancak yeniden milletvekili seçilmesine karşın yargılaması durdurulmayan Berberoğlu’nun mahkumiyet kararı TBMM’de okununca milletvekilliği düşürülmüştü.

Berberoğlu, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine 17 Eylül 2020’de karar vermişti. AYM, ihlalin giderilmesi için Berberoğlu hakkındaki yargılamanın durdurulması talebiyle kararın örneğini İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Ancak 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin yerindelik denetimi yaptığın öne sürerek “karar verilmesine yer olmadığına” hükmederek, AYM kararını uygulamamıştı.

Bunun üzerine Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün, yeniden Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu yeniden gündeme almıştı. Yapılan görüşmede, Berberoğlu’nun “Anayasa Mahkemesi ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddiasını yeniden yerinde bularak bir kez daha oybirliğiyle "ihlal" kararı almıştu.

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