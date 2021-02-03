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Şanlıurfa'da 6 ay emek harcadı! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne göndermek istiyor

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da yaşayan 50 yaşındaki Mahmut Selaniş 4 metre uzunluğundaki bazalt taşından yaptığı Cumhurbaşkanlığı forsunu Ankara'ya göndermek istiyor.

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Siverek'te baba mesleği taş ustalığını sürdüren 12 çocuk babası Mahmut Selaniş, balyoz ve çekiçle yonttuğu bazalt taşlarından Cumhurbaşkanlığı forsu hazırlıyor. Daha önce yaptığı forsun Cumhurbaşkanlığı'nın Bitlis'in Ahlat ilçesindeki külliyesinde sergilendiğini anlatan Selaniş, "Ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Daha önce Cumhurbaşkanlığı için bir fors hazırlamıştım. O fors, Ahlat'taki külliyede sergileniyor. Şimdi hazırlayacağım yeni forsu da 6 aylık çalışma ile tamamlamayı planlıyorum. 1 ton ağırlığında ve 4 metre uzunluğundaki fors, bittiğinde külliyeye götürerek Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum" dedi. Selaniş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve 6 aylık emek harcadığı forsun 2 hafta sonra tamamlanacağını belirterek, forsun Ankara'ya ulaştırılmasında yetkililerden destek beklediğini ifade etti.

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