Japon müzehhip Fumiko eserinde Hazreti Muhammed'in ismi ile gül motifini birlikte resmetti

Japon tezhip sanatçısı Fumiko Takahori, Türk ve Japon sanatlarını buluşturduğu, son Peygamber Hazreti Muhammed’in Arapça isminin yer aldığı eserinde, "Muhammed ismi ile vazgeçilmez gül motifini birbirine bakacak şekilde resmettim." dedi.

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Sanatçı Fumiko, Türk sanatlarına bakışı, tezhip eğitimi, aldığı ödüller ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Tokyo'daki binasında gelecek hafta sergilenmeye başlanacak eserlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Fumiko, çocukken okuduğu ansiklopedide geleneksel Türk ve İslam motifleriyle karşılaştığını ve oldukça ilgi duyduğunu söyledi.

Japonya Şoowa Kadınlar Üniversitesinden, aldığı tekstil ve tekstil desenleri eğitimi sonrası 1988’de mezun olduğunu kaydeden Fumiko, eğitimin ardından gittiği İstanbul’da tezhibe yönelik ilgisinin arttığını vurguladı.

Türk motiflerini öğrenmek için müzehhip Prof. Münevver Üçer’in atölyesine iki yıl katıldığını söyleyen Fumiko, atölye eğitimi sonrası, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Grafik Tasarım Bölümünde bir yıl eğitim verdiğini belirtti.

İstanbul'da bulunduğu sürede aynı alan üzerine yüksek lisans eğitimi aldığını dile getiren Fumiko, tezini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde, minyatür sanatçısı ve müzehhip Prof. Faruk Taşkale’nin danışmanlığında verdiğini kaydetti.

Fumiko, "İkinci Bayezid döneminde hazırlanmış tezhipli divanlar" başlıklı tezi sonrası, Türkiye’de bulunduğu sürede ürettiği eserlerin sergilerde ve klasik sanatlar albümlerinde sergilendiğini anlattı.

Japonya'ya döndükten sonra tezhip ve ebru eserlerine yönelik eğitim ve atölye çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Fumiko, "2014’ten beri YEE Tokyo’da tezhip ve ebru eğitimlerine devam ediyorum. Japonya’da çok sayıda sergi açtım." diye konuştu.

Son Peygamber Hazreti Muhammed’in isminin Arapça yazılışından oldukça etkilendiğini kaydeden Fumiko, "YEE Tokyo"da sergilenen eserleri önünde tanıtım yaptı.

Fumiko, tezhip sanatıyla süslenmiş "Muhammed" yazılı tabloyla ilgili, "Muhammed isminin yer aldığı eserimin en önemli özelliği, Türk motiflerini Japon tarzıyla beraber ortaya çıkarmış olmasıdır." diye konuştu

Eserde motif olarak Hazreti Muhammed’in ismini ele aldığını ve "cennetin bir kısmını resmetmeye çalıştığını" kaydeden Fumiko, "Normalde Türk eserlerinde daha canlı renkler tercih ediliyor; Japon 'fumi-e' sanatında ise çiçek renkleri soluklaştırılarak ön plana çıkarılmıyor. Bu eserdeyse Muhammed ile vazgeçilmez gül motifini birbirine bakacak şekilde resmettim." dedi.

Orta kısmında altın varak bulunan ve etrafını tezhiple süslediği bir diğer eserinden örnek veren Fumiko, çalışmasında Türk süsleme sanatı örneklerinden "saz yolunu" denediğini belirterek, "Süslemenin tamamı o anda çizilmeli ve bu, büyük bir dikkat yoğunluğu gerekiyor. Çünkü üzerinden geçilecek hiçbir çizgi yok." diye konuştu.

Fumiko sergide, Japonya’da 2019’da "mükemmeliyet" ödülü aldığı tabloya ilişkin de "Tezhibin unsurlarından yararlanarak serbest dalda bir eser. Tezhip deneyimlerimle kendi çalışmamı sergiledim." dedi

Eserleriyle 2019’da Asya Çağdaş Sanat Ödüllerinde "Sanatta Mükemmellik Ödülü" aldığını dile getiren Fumiko, "Bana bu sanatları öğreten hocalarımla gelecekte sergi açmak çok güzel olur." diye konuştu.

Fumiko'nun eserlerinin yer aldığı ve YEE Tokyo'da 10 Şubat'ta açılacak sergi, 15 Mart'a kadar gezilebilecek.