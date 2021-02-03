Mustafa Varank'tan 'Boğaziçi' açıklaması: Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Toplumsal olayların fitilinin ateşlenmesini bekleyenler var. Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençleri düşürmeyiz." düşüncesini dile getirdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, hazırlıkları yapılan reformlara ilişkin, "Ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizin hayata geçmesiyle ben bu ivmenin çok daha hız kazanacağına, 2021 yılının 2023 hedeflerimiz doğrultusunda bir atılım yılı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolar gün geçtikçe daha da artıyor.

"Yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağı"

Yaşanan olayları değerlendiren Bakan Varank, "Toplumsal olayların fitilinin ateşlenmesini bekleyenler var. Boğaziçi'nden yeni bir Gezi çıkarmak isteyenlerin tuzağına gençleri düşürmeyiz." açıklaması yaptı.