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Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısında bir tırda 230 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda sürücü gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan E.B'nin kullandığı tır Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi ve risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Boş olarak girdiği beyan edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpekler "Belga ve Lili"'nin de katılımıyla yapılan detaylı aramada tır dorse tavanının sacla kapatıldığı belirlendi.

Sac levhanın sökülmesi ile gizli bölmeye saklanan paketler halinde 230 kilogram esrar ele geçirildi.

Tır şoförü E.B. gözaltına alındı.

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