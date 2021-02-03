Galatasaray'dan transferde 10 milyon Euro kâr

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Onyekuru, Halil, Yedlin, Mostafa Mohamed ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Galatasaray, Mustafa Cengiz döneminde transferde 10 milyon Euro kar sağladı. Tasarrufa geçen Aslan'da A takımın maliyeti 45 milyon Euro seviyesine indi.

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Sarı kırmızılılarda tüm motivasyon Cumartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi. 2018 yılında başkan seçilen Mustafa Cengiz; Sabah gazetesinin haberine göre, şimdiye kadar 10 milyon € kar sağladı.

Badou N'diaye ile başlayan kar süreci Ozan Kabak, Fernando Reges, Gomis, Garry Rodrigues ile devam etti. Son üç senede Galatasaray 60 milyon Euro'luk satış yaptı.

Ocak 2018'de Galatasaray'a başkan seçilen Mustafa Cengiz şu ana kadar transferde, 10 milyon Euro kâr sağladı. Ndiaye ile başlayan satış süreci Gomis, Rodrigues, Ozan Kabak, Fernando ve Maicon'la devam etmişti. Son üç yılda Galatasaray'ın kasasına oyuncu satışından yaklaşık 60 milyon Euro girerken bu periyotta 42 milyon Euro'luk kiralama bedeli ve bonservis harcaması yapıldı.

Sarı-kırmızılılar yeni transferleri Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonlarını kullanınca bu rakam 50 milyon Euro seviyesine ulaşacak. Galatasaray'da maaş bütçesinde de tasarrufa gidildi ve A takımın maliyeti 65'ten 40 milyon Euro'ya çekildi.