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Koronavirüs aşısı yaptıran MHP Milletvevekili Ali Muhittin Taşdoğan Covid 19'a yakalandı

14 Ocak'ta hekim olarak koronavirüs aşısı olduğunu açıklayan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 14 Ocak’ta sosyal medya hesabından hekim olarak koronavirüs aşısını Abdülkadir Devlet Hastanesi’nde yaptırdığını açıkladı. Taşdoğan, paylaşımında “Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı yaptırmaya davet ediyorum” dedi.

MHP’li vekil Taşdoğan, Twitter hesabından düzenli olarak yaptırdığı koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığı bilgisini paylaştı. Taşdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Düzenli olarak yaptırmakta olduğum Covid-19 testi bugün pozitif çıkmıştır. Hastanede izolasyon altında, tedavime devam edilmektedir. Sağlık durumum genel olarak iyidir. Dualarınızı bekliyorum. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun.”

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