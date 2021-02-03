Bir cisim hızla CHP’ye yaklaşıyor! Batuhan Yaşar yazdı

Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, bugünkü yazısında partideki istifaların geldiği duruma dikkati çekti. Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bırakıp Millet İttifakı'nın lideri gibi davrandığını belirten Yaşar, "Kemal Bey için işler bu kez hiç iyi gitmiyor" ifadelerini kullandı.

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Art arda istifa haberleri gelen CHP'de sular durulmuyor. Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, parti içinde yaşanan gelişmeler ve gelecekte CHP yönetimini neler beklediğine dair öngörülerini paylaştı.

Türkiye gazetesi yazarı Yaşar'ın, "Bir cisim hızla CHP’ye yaklaşıyor!" başlıklı yazısı şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi çok hafife aldı..

Hazzetmese de Cumhurbaşkanlığına aday göstermek zorunda kalmıştı..

Aday gösterdi göstermesine ama hemen peşinden operasyon çekmeye başladı..

Listesini çizdi..

Reklamlarını kesti..

Mitinglerde yalnız bıraktırdı..

Muharrem İnce parti içinde hareketsiz, etkisiz ve tek başına kaldı..

Zaten kurultayda tuvaletin kenarına oturtularak dışlanma sürecine de start verildi..

Sadece Muharrem İnce de değil..

Solun bütün renklerine kapı kapatıldı..

Varsa yoksa HDP ve mezhepçi siyaset..

Kemal Bey, CHP’yi yavaş yavaş marjinalleştirdi..

Merkezden oy alamayacak duruma getirdi..



İstifa fırtınası sürecek mi?

Kemal Bey’i önümüzdeki süreçte zorlu günler bekliyor..

Evet, buralara kadar gelebilmesi bile büyük başarı..

14 seçim kaybetti ama Genel Başkanlık koltuğunu her kurultayda daha da perçinledi..

Örgütü biçti, kendi adamlarını delege yaptı..

CHP’yi tam anlamıyla mezhep partisine dönüştürdü..

Eleştirenleri kapının önüne koydu..

Kendi tabanı bile şaşkınlık ve kızgınlık içinde ‘ne olduğunu’ anlamaya çalışıyor..

Rüzgâr bugünlerde tersten esiyor..

CHP içindeki kaynaklarımdan, önemli ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu üzecek bilgilere ulaştım:

İstifaların peşi gelecek gibi görünüyor..

Kimse dile getirmiyor ama yüzlerce CHP üyesinin istifası Genel Merkeze çoktan ulaştı..



Hangi milletvekilleri?

Kemal Kılıçdaroğlu kendisine demokrat..

Basın özgürlüğünden bahseder ama medyaya ambargo uygular..

“Parti içinde çok seslilik var” der ama azıcık sesini yükseltenleri kapının önüne koyar..

Neyse..

Duyduğumuza göre yeni istifalar da yolda..

Polemiğe yol açmamak için isim vermeyeceğiz..

Mesela İstanbul’dan 3 milletvekilinin CHP ile yollarını ayıracağını duyduk..

Yine aynı şekilde Aydın, Bilecik, Bursa ve İzmir'den istifa edecek milletvekilleri var..

Toplam 10 milletvekilinden söz ediliyordu..

3’ü istifa etti.. Diğer 7 milletvekili ise İnce’nin ‘Memleket Partisi’ni kurmasını bekliyor..

Aydın’dan bir belediye başkanının da Memleket Partisi’ne katılacağını söyleyebiliriz..

Antalya İbradı Belediye Başkanı da CHP’den istifa etti..

Dikkat çekici bir diğer husus daha var..

Hiç konuşmayan sadece gelişmeleri izleyen sessiz milletvekili çoğunluğundan söz ediliyor..

Rahatsızlar ama şimdilik susuyorlar..

Sayıları 35-40 civarında..

Cin şişeden çıktı..

Bu bir süreç..

İnce'nin partisi

Ulaştığımız önemli bilgileri paylaşmaya devam edelim:

Memleket Partisi’nin kuruluş dilekçesi 1 Mart Pazartesi günü İçişleri Bakanlığına verilecek..

Muharrem İnce daha fazla CHP çatısı altında yola devam edemezdi zaten..

Şık da olmazdı..

Daha önce Millet İttifakı içinde yer alacağını söylemişti..

Gelinen nokta itibarıyla bu da pek mümkün görünmüyor..

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da parti kurdu..

Ama hiçbiri topluca 3 milletvekilini AK Parti'den koparmayı başaramadı..

Canan Kaftancıoğlu ve HDP

CHP’de sosyal demokrat tandansa sahip milletvekillerini rahatsız edebilecek iki husus ön plana çıkıyor..

1-Canan Kaftancıoğlu’nun görevden alınması..

2-HDP ile araya mesafe konulması..

İstifa eden milletvekilleri bu iki konuyu direkt Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzüne söylemişler..

Aldıkları cevabı tatmin edici bulmadıkları için de istifa etmişler..

Çok ilginç Kemal Bey;

-“HDP ve CHP ayrı partiler.. İş birliği yapmıyoruz ama görüşüyoruz..” demiş..

Olayın iş birliğinin çok çok ötesine geçtiğini artık sağır sultan bile gördü, duydu..

Sadece milletvekilleri değil, CHP tabanı da benzer durumdan rahatsız..

Bunları da bir kenara bırakalım..

Kemal Kılıçdaroğlu millî konularda bile Türkiye’nin değil Türkiye düşmanlarının yanında duruyor..

En son Türk gemisine yapılan baskında ne olmuştu?

Terörle mücadele aynı şekilde..

HDP binasından çıkanlarla ilgili tek bir CHP yetkilisinden eleştiri duydunuz mu?

-Hayır..

Aksine, CHP İstanbul Milletvekili PKK’nın sözde haber ajansı ANF’ye canlı bağlandı..



CHP’yi bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir CHP’nin değil de Millet İttifakı'nın lideri gibi davranıyor..

Partisini ikinci plana attı..

HDP ve marjinal solla yakınlaştıkça yakınlaştı..

CHP’yi mezhep partisine dönüştürdü..

Kamuoyu araştırmaları CHP’nin artık merkezden de oy alamadığını gösteriyor..

Sürpriz yok.. Her şey beklendiği gibi..

Partiden solun bütün renkleri tasfiye edilirse olacağı buydu..

Kemal Bey için işler bu kez hiç iyi gitmiyor...