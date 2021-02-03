BIST 1.514
DOLAR 7,17
EURO 8,63
ALTIN 423,11
HABER /  GÜNCEL

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Milletimizin aleyhindeki yayınlara geçit vermeyeceğiz

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere yönelik Halk TV'nin 'kaos ve kargaşayı amaçlayan' yayınları hakkında kendisine yapılan şikayete yanıt verdi.

Abone ol

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemleri haberleştiren medyayı yakından takip ettiklerini açıkladı.

AvazTurk'un Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır'ın "An itibarıyla Halk TV tamamen kaos ve kargaşayı amaçlayan tahriklere dozu arttırarak devam ediyor. Bunların açık niyeti habercilik değil sokak çatışmasını TV üzerinden organize etmek" paylaşımını alıntılayan Şahin şunları yazdı:

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyon olaylarıyla alakalı yayınları yakından takip ediyoruz. Devletimiz ve milletimiz aleyhinde yapılan yayınlara geçit vermemekte kararlıyız.

Ebubekir Şahin'in o paylaşımı şu şekilde:

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da internet oyunu yüzünden borçlandı! Bankamatik soymaya çalışırken suçüstü yakalandı
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile görüştü
Hangi sınıflar ve okullar ne zaman açılacak son bilgi?
Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu
3 aylar nedir başlangıcı ne zaman 2021 3 aylar önemi
Eskişehir’de panik! Bir kadın mutasyonlu virüs şüphesiyle tedaviye alındı
Mansur Yavaş'tan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya mektup: Makamınızı kurban verin
Koronavirüs aşısı yaptıran MHP Milletvevekili Ali Muhittin Taşdoğan Covid 19'a yakalandı
Prof. Dr. Taner Demirer: Mutasyon, inaktif Kovid-19 aşılarının etkinliğini azaltmayacak
Yorumlar 2 yorum