RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Milletimizin aleyhindeki yayınlara geçit vermeyeceğiz

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere yönelik Halk TV'nin 'kaos ve kargaşayı amaçlayan' yayınları hakkında kendisine yapılan şikayete yanıt verdi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemleri haberleştiren medyayı yakından takip ettiklerini açıkladı.

AvazTurk'un Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır'ın "An itibarıyla Halk TV tamamen kaos ve kargaşayı amaçlayan tahriklere dozu arttırarak devam ediyor. Bunların açık niyeti habercilik değil sokak çatışmasını TV üzerinden organize etmek" paylaşımını alıntılayan Şahin şunları yazdı:

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyon olaylarıyla alakalı yayınları yakından takip ediyoruz. Devletimiz ve milletimiz aleyhinde yapılan yayınlara geçit vermemekte kararlıyız.

Ebubekir Şahin'in o paylaşımı şu şekilde: