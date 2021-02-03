Lütfi Elvan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Tüm tarafları içeren istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli, sürdürülebilir büyüme mümkün değil." dedi.

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Yeni yılın ilk ayında enflasyon beklentilerin hafif üzerinde artarak yüzde 1,68 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 14,97 ile son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Ocak ayında zam şampiyonu yüzde 26,77 ile mandalina oldu. En çok ucuzlayan ürün ise, yüzde 45,79 ile karnabahar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Elvan: "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil." dei.