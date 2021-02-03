Son dakika Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'yeni anayasa' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışı ile ilgili konuştu. Bakan Gül "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa ile ilgili sözleri heyecan yarattı. Erdoğan'ın sözleri sonrası siyasilerden peş peşe destek mesajları geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bakan Gül, "Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız." dedi.

Bakan Gül, şunları kaydetti;

Bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız. Yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız.

'Evet bu benim anayasam...'

Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız.

'Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti yapacak'

Reformdan rahatsız olanlar nerede olursa olsun onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de ekmeği daha da büyüteceğiz, özgürlüğü daha da genişleteceğiz. Bunu da Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti yapacak."