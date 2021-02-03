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Samsun'da şaşkına çeviren olay! 54 bin lira kazanmak için 82 bin lira dolandırıldı

SAMSUN'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kişi sosyal medya hesabı üzerinden dolandırıcının tuzağına düşerek bin 500 lira para yatırıp 1,5 saat içinde 54 bin lira kazanacağı vaadine inanıp 82 bin 197 lira dolandırıldı.

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Şaşkına çeviren olay Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının Instagram hesabını çalan dolandırıcılar buradan E.Y.'ye (25) mesaj atıp bin 500 lira para yatırması halinde 1,5 saat içinde 54 bin lira para kazanacağını vadetti.

Bu vaade inanan ve dolandırıcıların tuzağına düşen E.Y., 3 ayrı kişinin hesaplarına toplam 82 bin 197 lira para yatırdı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan E.Y. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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