"15 Temmuz'u FETÖ yapmadı" ne demek? İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevabı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Haber Global"deki "15 Temmuz'u FETÖ yapmadı" sözleri devamı kesilerek servis edildi ve bir algı operasyonu başlatıldı. Oysa Soylu "15 Temmuz'u FETÖ yapmadı ne demek" sorusuna verdiği cevap algı operasyonunu kökünden çökertiyor...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global'da Candaş Tolga Işık'ın sorularını cevapladı. Bakan Soylu, "15 Temmuz'u FETÖ'mü yaptı" diye sorup, "15 Temmuz'u FETÖ yapmadı" dedi. Işık'ın "FETÖ yapmadı ne demek" sorusu üzerine de darbenin arkasında ABD'nin olduğunu söyledi. Ancak sosyal medyada Soylu'nun sözleri kesilerek kirli bir algı operasyonu başlatıldı.

15 Temmuz'u yapanlar sizi rahat bırakmazlar

İçişleri Bakanı Soylu, "15 Temmuz'u yapanlar sizi rahat bırakırlar mı? FETÖ mü yaptı 15 Temmuz'u. 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı, 15 Temmuz'u yapanlar sizi rahat bırakmazlar, ancak ayakta sağlam durursanız rahat olursunuz, bu kadar basit" dedi.

"15 Temmuz'u FETÖ yapmadı" ne demek?

Candaş Tolga Işık'ın "15 Temmuz'u FETÖ yapmadı ne demek" sorusu üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'u FETÖ mü yaptı sadece dedim. 15 Temmuz'un harici desteklerini söyledim. FETÖ şu anda nerede duruyor?" diye sordu. Işık'ın "Amerika"da sözleri üzerine Soylu, "Bitti... Beş bilinmeyenli denklem değil ki, çok yüksek matematik bilmeye gerek yok yani" ifadelerini kullandı.

FETÖ sadece maşa!

Ancak sosyal medyada Bakan Soylu'nun son sözleri görmezden gelindi ve "Soylu itiraf etti, 15 Temmuz'u FETÖ yapmamış" gibi kirli bir algı kampanyası başlatıldı. Oysa Soylu'nun sözleri çok açık ve netti:

Darbenin arkasındaki gücün ABD olduğunu, FETÖ'nün sadece maşa olarak kullanıldığını anlatıyordu. Sözler cımbızlanıp, video servis edilerek yapılan bir algı operasyonu daha böylece yapanların elinde patladı.