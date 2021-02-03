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Afrika'dan Elazığ'a geldi! Köyde vaka patladı giriş çıkışlar kapatıldı

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ'daki köyüne Afrika'dan gelen bir kişi, temas ettiği 10 kişiye koronavirüs bulaştırdı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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Alınan bilgiye göre, Afrika’da çalışan bir vatandaş memleketi Elazığ'ın merkeze bağlı Avcılı köyüne geldi. Şahsın yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekibi köye geldi. Köyde şahsın temasta bulunduğu kişiler tespit edilip test yapıldı. Test sonucu 10 kişide daha Covid-19 tespit edildi.

Merkeze 18 kilometre uzaklıkta bulunan 115 nüfuslu Avcılı köyü, salgının kontrol altına alınması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışları kapattı. Öte yandan filyasyon ekiplerinin köy içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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