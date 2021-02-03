Prof. Dr. Erşan Şen'den kötü haber! Hastalığı ağır geçiriyor

KRT TV'nin canlı yayınında açıklama yapan yazar Elfin Tataroğlu, Prof. Dr. Ersan Şen'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.Abone ol
KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programına katılan Elfin Tataroğlu, Prof. Dr. Ersan Şen'in koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Programın sonunda söz alan Elfin Tataroğlu, Prof. Dr. Ersan Şen'in Koronavirüs'e yakalandığını ve 11'inci gününde olduğunu söyledi. Şen'in hastalığı biraz ağır geçirdiğini anlatan Tataroğlu, kısa zamanda iyileşeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.