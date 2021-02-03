Gedson Fernandes'in karantinası devam ediyor

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Gedson Fernandes’in karantina süreci devam etmektedir" denildi.

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Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Şener Özbayraklı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir, kontrollü bir şekilde antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Radamel Falcao, antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra son bölümde kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Gedson Fernandes’in karantina süreci devam etmektedir" denildi.

Galatasaray'ın Başakşehir karşısında 3-0 kazandığı karşılaşma sonrası konuyla ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, "Gedson Fernandes’in karantina süreci yok. Testleri temiz çıktı. Yarın takıma katılacak. Gedson’u 17.00’den önce getirmesi için pilotlara prim teklif ettim 16.50’de getirdiler. Yeni transferler için 1-2 gün içinde imza töreni yapacağız" demişti.