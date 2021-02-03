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İstanbul'un barajlarının doluluk oranı yüzde 43! 25 günde yüzde 24 artış yaşandı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı 25 günde yüzde 19.16'dan yüzde 43.45 'e kadar çıktı. İstanbul kuraklık açısından derin bir nefes alsa da geçen yıl aynı tarihte 498 milyon metreküp su depolanırken şu an 377.4 su depolanmış durumda.

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İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen 25  günde, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 43.45'a ulaştı. 25 günde doluluk oranı yüzde 24.29 arttı. Bir dönem kuruma noktasına yaklaşan Alibeyköy barajında su seviyesi 52.41 olarak ölçüldü.

İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl en fazla doluluk oranı yüzde 66.58'le mayıs ayında ölçülmüştü. Bu tarihten itibaren başlayan düşüşte eylül ayında doluluk oranı yüzde 41.95, Kasım ayında yüzde 27.66 olarak kayıtlara geçmişti. Aralık ayında yüzde 22.32'ye gerileyen baraj doluluk oranları son olarak 9 Ocak 2021 tarihinde en düşük seviye olan 19.16'ya kadar gerilemişti.

5 baraj yüzde 50'nin üzerinde: İstanbul'un 5 barajında doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine  çıktı. Istrancalar'da doluluk oranı yüzde 93.82, Darlık'ta 55.88, Elmalı Barajında yüzde 50.36, Kazandere Barajında yüzde 70.52, Alibeyköy barajında yüzde 52.41'e ulaştı. Ancak son günlerdeki artışa rağmen baraj doluluk oranları geçen yılın gerisinde kaldı. Geçen yıl bu tarihte İstanbul barajlarında 498 milyon metreküp su bulunuyordu. Şu anda baraj havzalarında 377.4 milyon metre küp su depolanmış durumda.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 47.37

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 21.80

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 20.21

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 45.39

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 52.41

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 41.77

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 70.52

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 50.36

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 55.88

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 93.82

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