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Son kez baba evine getirildi! Kayseri şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

SURİYE’nin İdlib bölgesinde terör saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

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31 Ocak’ta Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan Ebu Zehir tren yolu gerginliği azaltma bölgesinde, kimliği tespit edilemeyen bir araçla 3 şahsın bölgeye yaklaşarak yapmış olduğu saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel (29), kaldırıldığı Hatay Bölge Hastanesinde kurtarılamayarak şehit oldu. 

Şehit Basri Demirel’in naaşı, hava yolu ile sabah saatlerinde Hatay’dan memleketi Kayseri’ye getirildi. Havaalanından kortej eşliğinde Pınarbaşı ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi’ne götürülen Şehit Uzman Çavuş Basri Demirel’in naaşı, son kez baba evine getirildi. Şehidin al bayrağa sarılı cenazesi, daha sonra cenaze namazı dolayısıyla mahalle mezarlığına getirildi.


"Ben dimdik ayaktayım"
Ağabeyinin al bayrağa sarılı tabutuna sarılan Fatma Vural, asker selamı vererek, "Dik durun, ben dimdik ayaktayım. Şehit oldu benim kuzum" dedi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel’in cenazesi, kılınan namazın ardından Kızılören Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.


Cenazeye katılanlar
Cenaze namazına; Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamlar, kurum ve kuruluş müdürleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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