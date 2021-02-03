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Ümraniye'de kanalizasyon çalışmasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı

ÜMRANİYE'de bir binanın  kanalizasyon çalışması sırasında Afganistan uyruklu işçi toprak altında kaldı. İşçi itfaiye ve sağlık ekiplerinin 1 saat süren çalışmaları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay saat 13.20'de Aşağı Dudullu Mahallesi Baran Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte Afganistan uyruklu  Naci Vulla Muhammedi toprak altında kaldı. İşçileri arkadaşlarını kendi imkanlarıyla çıkarmak istese de başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kazılan kanala giren itfaiye ve sağlık ekipleri işçiyi kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Sağlık ekipleri yaralı işçiye serum taktı. Kurtarma çalışmaları sırasında toprak gelmemesi için işçinin başına bir havlu kapatıldı. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonrasında işçi kurtarılarak  sağlık ekiplerine teslim etti. Afganistan uyruklu işçi Naci Muhammedi ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. 

Çalışmalar sırasında yanında olan arkadaşı "Kanalizasyon çalışması yapıyorduk. Hilti ile delik delerken toprak üstüne çöktü. Taş felan gelmedi. Durumu iyi." diye konuştu.

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