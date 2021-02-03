Fransız jetleri Yunanistan'a teslim edildi! Tatbikat öncesi Türkiye'ye meydan okudular

Yeni uçağı üstünde inceledi: Hafta başında Türkiye ile 2020 yazında üç kez silahlı çatışmanın eşiğine gelindiğini söyleyen Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Pazartesi günü Tanagra'daydı. Bakan Panagiotopoulos, Viper seviyesine çıkarılmak üzere ABD Teksas'a gidecek ilk Yunan F-16 savaş uçağının üstüne çıkarak inceledi.