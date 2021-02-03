Fransız jetleri Yunanistan'a teslim edildi! Tatbikat öncesi Türkiye'ye meydan okudular
YUNANİSTAN, Türkiye korkusuyla Fransa'dan satın aldığı rafale jetlerini tatbikatla test edecek. Yunan gemilerinin de katılacağı tatbikat, deniz üstündeki hedeflerin vurulmasıyla gerçekleştirilecek. Fransa'ya sığınan Yunanistan'da medya, 'Atina ve Paris Türk planlarını suda boğdu' başlıkları attı. Öte yandan Türkiye karşıtı tatbikatı çok sayıda üst düzey isim de izleyecek.
Peş peşe tatbikatlar yapan, Türkiye'ye karşı savaş uçakları satın alan Yunanistan'da bugün ve yarın tüm gözler başkent Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde.
Yeni uçağı üstünde inceledi: Hafta başında Türkiye ile 2020 yazında üç kez silahlı çatışmanın eşiğine gelindiğini söyleyen Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Pazartesi günü Tanagra'daydı. Bakan Panagiotopoulos, Viper seviyesine çıkarılmak üzere ABD Teksas'a gidecek ilk Yunan F-16 savaş uçağının üstüne çıkarak inceledi.
Sevinç çığlıkları attılar: Aynı üsse Salı günü öğleden sonra Fransız Rafale jetleri iniş yaptı, Yunan medyası savaş uçaklarının tatbikat için gelişini sevinç çığlıkları atarak ve Türkiye'ye meydan okuyarak kutladı.
Fransa'dan 18 jet: Ekonomik darboğaz yaşayan Yunanistan, buna rağmen Ocak ayında Atina'da imzalanan anlaşmayla altısı yeni 18 Rafale jetini Fransa'dan 2,5 milyar euro karşılığında satın aldı.