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Nevşehir'de mutasyonlu virüs tespit edildi! Kaymakamlık karantina kararını açıkladı

NEVŞEHİR’in Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı Köyü, mutasyona uğrayan korona virüslü kişinin tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alındı.

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Gülşehir Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Abuşağı köyünde mutasyonlu korona virüs taşıyıcısı olan kişilerin yapılan testlerle belirlendiği, köyün 14 gün süreyle karantina altına alındığı açıklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “ İlçemize bağlı Abuuşağı köyünde Kovid-19 vakalarının yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması üzerine hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen köyümüz 03 Şubat 2021 tarih ve 2021/2 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 03 Şubat 2021 Çarşamba gününden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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