Survivor Aleyna kimdir nereli yaşı kaç ne iş yapıyor?

Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Sorusu merak ediliyor. Survivor 2021 tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken Surivor Aleyna yedeklerden yarışmaya katıldı. Peki, Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan nereli ve kaç yaşında? İşte mesleği

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Survivor yarışmacısı Aleyna merak edilen isimlerden biri. Aleyna Kalaycıoğlu’nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Gönüllüler takımı yarışmacılarından olan Survivor Aleyna 1998 doğumlu. İşte hakkında merak edilenler..

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 kadrosunda yer alıyor. Gönüllüler takımında yer alan Aleyna, Yalova’da büyümüş, annesi ve babası ayrıldıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başlamış. Yarışmacı, Amerika’da uçak mühendisliği bölümünde okuyor.

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir:

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa doğumludur. Yalova’da büyüyen yarışmacı annesi ve babası ayrıldıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başlamış.

Kalaycıoğlu açıklamasında, ‘Bu taşınma süreciyle hayatım daha da değişti ve liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazandım. 10 senedir Voleybol oynuyorum son üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alıyorum.’ dedi.