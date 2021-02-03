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HABER /  POLİTİKA

TBMM, AYM'nin 'Berberoğlu' hakkındaki gerekçeli kararını iade etti

TBMM Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından gönderilen Enis Berberoğlu hakkındaki gerekçeli kararı iade etti.

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Anayasa Mahkemesi, yeniden yargılanmasını istediği CHP’li Enis Berberoğlu hakkındaki kararı uygulamayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yeni bir hak ihlaline yol açtığına yönelik kararının gerekçesini tamamladı. Mahkeme, oy birliğiyle verdiği tarihi nitelikteki kararında, yerel mahkemenin anayasayı hiçe saydığını, keyfi biçimde Berberoğlu’nun hükümlü statüsünü sürdürdüğünü belirtti.

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