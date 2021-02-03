TV8 Kırmızı Oda'ya yurtdışından talip çıktı! O ülkede yayınlanacak

Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden uyarlanan ve büyük beğeni toplayan Kırmızı Oda, İsveç'te seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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İlk bölümü 4 Eylül'de seyirci karşısına çıkan Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda'ya yurtdışından talip çıktı. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç gibi isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda, İsveç'in SVT kanalında yayınlanacak.



Mart ayı sonunda SVT kanalında yayınlanmaya başlayacak olan Kırmızı Oda, orijinal sesi ile Türkçe olarak yayınlanacak ve izleyiciler alt yazı seçeneği ile izleyebilecekler. OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı dizi reyting sıralamasında en üste ambargo koydu.