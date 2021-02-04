Survivor Güldür Güldür ve Hekimoğlu'na reytinglerde büyük şok
Survivor, Güldür Güldür ve Hekimoğlu salı gününün açıklanan reytingleriyle adeta şok oldu.
Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler'de dün akşam eleme ve oyun heyecanı zirveye noktaya ulaştı. Konseyde zaman zaman gergin anların yaşandığı Survivor'a reytinglerde hiç beklemediği bir sonuç çıktı. Yeni sezon reytinglerinde istediği başarıyı elde edemeyen Survivor, dün akşamki bölümüyle total reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Amerikan yapımı House M.D. dizisi uyarlaması Hekimoğlu ikinci sezon reytingleri adeta çakıldı. Son haftalarda Hekimoğlu total reytinglerde ilk 10'u görmekte zorlanıyor.
Ekranların efsane eğlence programlarından biri haline gelen Güldür Güldür 9 sezondur seyirciyle buluşuyor. Yeni sezonda sevilen bazı isimlerin programdan ayrılması reytinglere olumsuz bir şekilde yansıdı. Sevilen program bir süredir ilk 10'a giremiyor.
İşte salı gününün reytingleri...
10 - Ana Haber (Show TV)