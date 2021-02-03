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HABER /  POLİTİKA

Ayhan Bilgen parti kuracak mı? HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan önemli açıklamalar

"Bölünme ve yeni parti gibi bir gündemimiz yok." diyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Ayhan Bilgen’in parti kurma yönünde bir niyetinin olduğunu düşünmüyorum" açıklaması yaptı.

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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan HDP'li Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen’in partisine yönelik eleştirileri sonrası gündeme gelen ‘yeni parti’ yorumlarına ilişkin, “Bölünme ve yeni parti gibi bir gündemimiz yok” değerlendirmesinde bulundu.

"Açıklamalardan da böyle bir sonuç çıkarmıyorum"

Sputnik’e konuşan Sancar, şunları kaydetti: Ben, Ayhan Bilgen’in parti kurma yönünde bir niyetinin olduğunu düşünmüyorum. Yaptığı açıklamalardan da böyle bir sonuç çıkarmıyorum. Kendisinin de böyle bir planının olmadığını ilettiği görüşleri var. Deprem metaforunu kullanacak olursak evet, Türkiye’de bir sarsıntı yaşanıyor fakat HDP çok sağlam bir zeminde kurulduğu için HDP’de bu sarsıntı yaşanmıyor. HDP’de bölünme ve yeni parti gibi bir gündem yoktur.

"İYİ Parti ile de görüşmek istiyoruz"

Siyaset turlarının önceden planlanmış bir hamle olduğunu söyleyen Sancar, İYİ Parti’ye de görüşme talebinde bulunacaklarını belirterek “Kabul ederlerse elbette onlarla da görüşmek istiyoruz” diye konuştu.

"Diyalog, müzakere, tartışma ve mümkünse mutabakat"

"İktidar, yargıyı kullanarak muhalefeti ve muhalif sesleri bastırmak için elinden geleni yapıyor." diyen Sancar, açıklamasını şöyle tamamladı: Bütün bunların nasıl çözülebileceği konusunda muhalefet partileri ile bir istişare yürütmek amacındayız. Yani sorunları çözebileceğimiz mecra demokratik siyasettir, demokratik siyasetin yöntemleri de bellidir. Diyalog, müzakere, tartışma ve mümkünse mutabakat.

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