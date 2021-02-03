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Yozgat'ta saldırgan psikiyatri hastası dehşeti yaşattı! Doktoru saçından tutup sürükledi

İhlas Haber Ajansı

YOZGAT'ta psikiyatri hastası doktora saldırdı. İstediği ilacın kendisine yazılmasını söyleyen E.Ş, olumsuz yanıt alınca saçından tuttuğu doktoru sürükledi. Arbede sırasında ayak bileğinde kırıklar meydana gelen doktor ameliyata alındı.

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Edinilen bilgiye göre olay Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda, 26 yaşındaki psikiyatri hastası E.Ş., poliklinikte Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk’e muayene oldu.

E.Ş. doktordan kendisi için ilaç yazmasını istedi. Doktor Öztürk ise E.Ş.’nin kullandığı ilacın kendisine fayda sağlamadığını ve başka bir ilaç yazılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen E.Ş., doktor Öztürk’ü saçından tutarak sürükledi.

Yaşanan arbede ile birlikte doktorun ayak bileğinde kırıklar oluştu. Çıkan arbedede sesleri duyan hastane güvenlik görevlileri odaya girerek E.Ş.’yi etkisiz hale getirdi. Güvenlik görevlileri daha sonra E.Ş.’yi polise teslim etti.

Arbedede ayak bileğinde kırıklar oluşan doktor Öztürk, ameliyata alındı. E.Ş.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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