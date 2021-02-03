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Genelge yayınlandı! Okullarda cep telefonu kullanılması yasaklandı

ÇİN Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karara göre çocukların okulda telefon kullanması yasaklandı.

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Çin'de çocukların okullarda cep telefonu kullanması yasaklandı. Çin Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle, çocuklar ancak ailelerin yazılı izniyle okullara telefonlarını getirebilecek. Öğrenciler, okula girişlerinde telefonlarını görevlilere teslim edecek. Genelgede kararın çocukların göz sağlığının bozulmasını ve internet bağımlılığını engellemek ve öğrencilerin derslerine odaklanmasını sağlamak için alındığı belirtildi. Bakanlık öğretmenlerden de çocuklara cep telefonu üzerinden ödev vermekten vazgeçmelerini istedi. BBC Türkçe'nin haberine göre Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi adlı kuruluşun 2019'da yayımladığı verilere göre, ülkede internet kullanıcılarının 175 milyonu 18 yaşın altında. Bu kişilerin yüzde 74'ünün kendi telefonları var.

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