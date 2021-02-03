Survivor Hanzade Ofluoğlu kiminle evli eşi kimdir?

Survivor 2021 yarışmacılarından Hanzade Ofluoğlu merak ediliyor. Var Mısın Yok Musun yarışması ile adını duyuran Hanzade, Acun Medya'da yaptığı sunuculukla tanınmıştı. Bu sene Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler Takımında yer alan Hanzade araştırılıyor. Peki, Hanzade Ofluoğlu kimdir? Survivor Hanzade kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

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Survivor 2021'in öne çıkan isimlerinden biri de Gönüllüler takımında yarışan Hanzade Ofluoğlu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 oyuncuları her bölümde sosyal medyada adından söz ettiriyor. Haftada 5 gün yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkan Survivor 2021 bu akşam ekrana gelecek. Survivor Hanzede Ofluoğlu kimdir? Survivor Hanzede kaç yaşında, kiminle evli hastalığı ne? İşte Hanzade biyografisi

Survivor Hanzade kimdir: Hanzade Ofluoğlu, 1988 İzmir doğumlu. 17 yaşında Koç Üniversitesi’nde okumak için İstanbul’a gelen Ofluoğlu 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla adını duyurdu. Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi. Acun Medya’da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor.

Survivor 2021 Gönüllüler Takımında yer alacak olan Hanzade Survivor 2021 fragmanında 'Yıllar önce sundum, şimdi yarışmaya geliyorum. Aradaki farkı sizde göreceksiniz' şeklinde konuştu.

Survivor Hanzade kiminle evli:

Eski soyadı Durmuş olan Hanzade, 2008 yılından beri beraber olduğu Saygun Ofluoğlu ile 2011 yılında evlendi ve 10 yıldır evliler. Saygun Ofluoğlu Amerikan Futbolu koçudur.