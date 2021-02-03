İsmail Berhan kimdir Öykü Çelik sevgilisi ne iş yapıyor?

Yayınlandığı günden beri rekabetin bol olduğu yarışma Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor yarışmasında ünlüler takımında bu yıl Öykü Çelik de yer alıyor. İsmail berhan kim? Survivor öykü çelik sevgilisi kim? Survivor öykü çelik kim? merak ediliyor.

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Öykü Çelik, Survivor 2021 yarışmasında Ünlüler takımında mücadele ediyor. Son dönemlerde Öykü Çelik'in ve sevgilisi gündem yer alıyor. İsmail berhan kim? Survivor öykü çelik sevgilisi kim? Survivor öykü çelik kim?

İsmail Berhan kimdir: Öykü Çelik'in sevgilisi İsmail Berhan Emlak sektöründe danışmanlık yapmaktadır. İsmail Berhan hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.

Öykü Çelik sevgilisi kim: Survivor öykü Çelik, bir arkadaşının yayınladığı fotoğrafı kendi hesabında yayınlayarak İsmail Berhan ile olan ilişkisini duyurdu.

Öykü Çelik kimdir: Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu. Öykü Çelik Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Öykü Çelik 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı. Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır. 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı.